أمال أبو المجد: التيك توك وسيلة تواصل مهمة ولا داعى لإنتقاده بدون سبب

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:21 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي


أكدت الفنانة أمال أبو المجد مؤسس مبادرة "إستخدمها صح" المرتبطة بمنصات التواصل الإجتماعى، أن تطبيق التيك توك له فوائد عديدة كما له أضرار كباقى التطبيقات الموجودة على مستوى العالم، لذلك يجب تغيير ثقافة المواطنين على مستوى العالم لإستخدام التكنولوجيا بشكل سليم ومحترم ودون إسفاف ودون مغالاة فى الأمور التى يبثها تطبيق التيك توك وباقى تطبيقات منصات التواصل الإجتماعى.
وقالت الفنانة أمال أبو المجد يعد تطبيق تيك توك أحد أفضل تطبيقات إنشاء ومشاركة مقاطع الفيديو القصيرة التي تم ضبطها على الموسيقى مثل فيديوهات مزامنة الشفاه والرقص، كما أنه حظي بشهرة واسعة في الفترة الماضية، ففي الشهر الماضي تم تحميله أكثر من 20 مليون مرة في العالم.
وأضافت أمال أبو المجد أن تطبيق التيك توك فى مصر ساهم فى حل العديد من المشاكل منذ دخوله مصر، وأتاح العديد من الفرص الاقتصادية والاجتماعية خاصة للطبقات الفقيرة كما أن هناك عدداً من الدول الأوروبية مثل فرنسا وإيطاليا وهولندا تستخدم التوك توك كوسيلة مواصلات وفى الجولات السياحية، كما هو الحال فى منتجع الجونة السياحى أحد أرقى المنتجعات السياحية فى مصر.
وأوضحت أمال أبو المجد أن تطبيق التوك توك لا يجب مقاطعته على إعتبار أنه الأسوأ على طول الخط بل يجب وضع معايير تربوية للأبناء والمستخدمين بشكل عام لإنتاج محتوى يليق بثقافة وحياة كل شخص ويجب إستخدام التطبيق فى إنشاء مجتمعات إيجابية دون إسفاف أو إنحراف.
وأشارت أمال أبو المجد أن عالم السوشيال ميديا ملىء بالسلبيات كما هو ملىء بالإيجابيات ولذا يجب الحرص والحذر من الإستخدامات الخطأ، كما يجب مواجهة أى سلبية على عالم السوشيال ميديا والعالم الإفتراضى كالمواجهة فى العالم الواقعى الذى نعيشه.

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