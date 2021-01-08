"الضرائب": منظومة الإجراءات المميكنة تتيح إمكانية التحقق من صحة بيانات الإقرار

أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة والتى تم تطبيق المرحلة الأولى منها أول يناير الجارى على مراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة تعد من أهم مشروعات تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، حيث يتم من خلال هذه المنظومة ميكنة ٦٤ إجراءً فرعيًا من الأعمال الضريبية الرئيسية على مرحلتين ، بما يُسهم فى التيسير على الممولين أو المكلفين، بما يوفر الوقت والجهد، ويحقق أعلي درجات الدقة، وتسهم فى الحد من التدخل البشرى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية.





وقال " عبد القادر " إن وزارة المالية مصلحة الضرائب المصرية تحرصان على توعية ممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة بمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة وذلك من خلال تنظيم سلسة ندوات توعية عبر تقنية الفيديو كونفرانس .





وأشار " ياسر تيمور مستشار وزير المالية للتطوير الضريبى " إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة تعتبر جزء من محاور التطوير التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية حاليًا والتى تعمل على ميكنة الأعمال الضريبية الخاصة بالممولين والمحاسبين القانونيين ، والتى تم تطبيق المرحلة الأولى منها على مراكز كبار ممولين و متوسطي الممولين والمهن الحرة ، وسيتم نشر هذه المنظومة بباقى مأموريات مصلحة الضرائب المصرية على مستوى الجمهورية خلال عامين على أربع مراحل بدءًا من يناير الجارى ، لافتًا إلى أن هذه المرحلة يتم من خلالها إتاحة مجموعة كبيرة من الوظائف الضريبية منها الإقرارات والمدفوعات والتسجيل والحالات الخاصة بالطعون الضريبية ، كما تم اطلاق إقرارات القيمة المضافة والدخل ،والخصم تحت حساب الضريبة وضريبة التصرفات العقارية في هذه المنظومة.





وأكد " ياسر تيمور " أن مصلحة الضرائب قامت بتوفير خدمة المكاتب الأمامية (خدمة العملاء ) ، تيسيرًا على مجتمع الاعمال بالثلاثة مراكز المطبق عليها المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ، موضحًا أن المكاتب الأمامية تعتمد على فكرة أن الممول يتعامل مع شباك واحد فقط حيث يقوم الممول بإختيار نوع الخدمه التى يريد الحصول عليها ، من خلال الحصول على رقم لشباك ، وكل شباك مخصص لتقديم خدمة او الرد على استفسار محدد ، ويقوم بالتعامل مع الممول من خلال هذه المكاتب مجموعة من العاملين المتخصصين فنيًا وإدارياً وتكنولوجيا بالمصلحة ، لافتاً إلى أن الخدمات التى ستقدم من خلال خدمة المكاتب الأمامية فى مرحلتها الاولى تتمثل فى تلقى الاقرارات الإلكترونية ، وإجراءات التسجيل ، والاستفسار عن المدفوعات الإلكترونية أو التسويات الضريبية .





جاء ذلك خلال الندوة الأولى التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية لممولى المراكز الثلاثة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتوعيتهم بكيفية تقديم إقراراتهم إلكترونيًا على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة وحاضر بالندوة ثروت عبد الباقي وكيل وزارة بقطاع المعلومات بمصلحة الضرائب ، والدكتور محسن الجيار مدير إداره مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب، مؤمن عاصم المستشار الضريبى بشركة IBM ، وتضمنت الندوة شرح التسجيل بمنظومة الإجراءات المميكنة وكيفية التعامل معها ، وإقرار ضريبة المرتبات، ونماذج الخصم والتحصيل ، والسداد الالكتروني، و ضريبة القيمة المضافة (نموذج 10- نموذج 111).





وأوضح " ياسر تيمور " أن الإقرار الجديد الذى يقدم على منظومة الإجراءات المميكنة لا يختلف عن الإقرار القديم بل سيكون اسهل وأيسر على الممولين ، لافتًا إلى أن المنظومة تتيح إمكانية التحقق من صحة بيانات الإقرار وتقليل نسبة الخطأ، مؤكدًا على ممولي مراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين والمهن الحرة أن يقوموا بتسجيل أنفسهم على المنظومة الجديدة.





وقام بشرح خطوات التسجيل على المنظومة الضريبية الرئيسية الجديدة وهى أولا إنشاء مستخدم جديد على بوابة مصلحة الضرائب المصرية الرئيسية، ثانيا: ربط المستخدم ببيانات تسجيل ضريبي ، ثالثا إضافة وكلاء عن الممول





وأشار" ياسر تيمور " إلى أنه بالنسبة قيمة الاشتراك الخاص بمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة لممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة هو نفس قيمة الاشتراك الذى كان متبع فى المنظومة القديمة فى الوقت الحالى ، وكذلك الممول الذى كان مشترك فى المنظومة القديمة فترة معينة أى كانت سينتقل معه قيمة الإشتراك هذه الفتره على المنظومة الجديدة حتى ينتهى وبعد ذلك يقوم بتجديد الإشتراك على المنظومة الجديدة.





وأوضح " ثروت عبد الباقى وكيل وزارة بقطاع المعلومات بالمصلحة " أن الممولين بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة عليهم تقديم إقراراتهم إلكترونيًا على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة على www.eta.gov.eg





وقام " ثروت عبد الباقى " بشرح كيفية تسجيل حساب على المنظومة الجديدة ،وكذلك ربط هذا الحساب بملفه الضريبي ، كما قام بشرح كيفية تقديم نموذج 41 و الخاص بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ، موضحًا أنه يتم اختيار الربع سنة المقدم عنها النموذج ثم يتم إدخال التعاملات إما تعامل تلو الآخر وذلك من خلال شاشة جدول البيانات أو يتم الادخال من خلال شيت الإكسيل ، وبعد ذلك يقوم الموقع بفحص كافة البيانات المدرجة ، وفى حالة وجود أى خطأ يظهر رسالة تصحيح لهذا الخطأ ، وفي النهاية يقوم الممول بتقديم الإقرار ربع سنوي لنموذج 41 .





وبالنسبة لنموذج 2 ضريبة مرتبات والخاص بتوريد الضريبة القطعية 10% عن طريق جهة العمل غير الأصلية ، قال " ثروت عبد الباقى " أنه يتم اختيار الشهر المطلوب إرسال النموذج عنه ثم يتم ملء جدول البيانات بشكل يدوى وذلك فى حالة إذا كان عدد العمال قليل أما في حالة وجود عدد كبير من العمالة التي تخضع للضريبة القطعية ففي هذه الحالة يتم تحميل شيت إكسيل والذي به كافة البيانات الخاصة بتلك العمالة ، حيث يقوم النظام باستخلاص البيانات من واقع الشيت ، وبعد اتمام ادخال البيانات بأي طريقة من الطريقتين السابقتين ، يقوم النظام بعملية فحص للبيانات التي تم إدخالها ويقوم النظام بإظهار الأخطاء بدقة تامة ، ثم يقوم الممول بتقديم الإقرار .





وبالنسبة للتسوية السنوية للمرتبات فقد أفاد "ثروت عبد الباقي" أن هناك تسويتين سنويتين نظرا لصدور القانون 26 لسنة 2020 كل تسوية عن نصف سنة نظرا لاختلاف الإعفاء الشخصي عن كل نصف وكذلك تغير الشريحة المعفاة وكذلك تغير نسب شرائح حساب الضريبة ،وكذلك إلغاء الخصم الضريبي في النصف الثاني وأيضا اضافة المساهمة التكافلية في النصف الثاني، وقد قام بشرح كيفية تقديم هذا النموذج كما قام بشرح كيفية السداد على المنظومة سواء كان السداد ببطاقة إئتمان أو عن طريق البنك .





و أكد " ثروت عبد الباقى " أن المصلحة قامت بتوفير فيديو عن كيفية التسجيل بالمنظومة والفيديو متاح على قناة المصلحة على اليوتيوب ، لافتًا إلى أن المصلحة تقوم بعمل فيديوهات عديدة عن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة وكيفية تقديم الإقرارات الضريبية عليها، وسيتم نشر هذه الفيديوهات على قناة المصلحة على اليوتيوب ، وسيقوم مركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة بإرسال روابط هذه الفيديوهات عن طريق رسائل نصية قصيرة إلى ممولى الثلاثة مراكز التى سيطبق عليهم المنظومة الجديدة ، مضيفًا أن مركز الإتصالات يقوم بالرد على كافة الإستفسارات والتساؤلات الخاصة بالمنظومة من خلال الإتصال على الخط الساخن 16395 .





وقام الدكتور " محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين " بشرح إقرار ضريبة القيمة المضافة من خلال الدخول الفعلى على منظومة الإجراءات الضريببة المميكنة أون لاين ، حيث قدم شرحًا وافيًا كأنه ممول بالفعل يتبع خطوات التسجيل بالمنظومة وتقديم الإقرار عليها .





وقال الدكتور " محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين " أن نماذج القيمة المضافة تنقسم إلى نموذجين نموذج 10 و نموذج 111 ، يعتبر نموذج 111 إنجاز من إنجازات المنظومة لأنه لأول مرة يقدم إلكترونيًا وخلاله يتم إقرار أحكام المادة ( 32 ) والمادة (17 ) فقرة (2) بخصوص التكليف العكسى ، ويقوم الممول من خلال إقرار (111 ) الإقرار عن ضريبة الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول بسعر 10 % أو خدمات خاضعة بضريبة أو سعر 14 % ، لكن هذه الخدمات غير لازمة لمزاولة النشاط ، ونموذج (111 ) عبارة عن 4 جداول ، عند فتح النموذج يتم إدخال ببيانات الممول كإسم المستخدم وكلمة السر ، وبعد ذلك يقوم الممول بإدخال طبيعة الخدمة وقيمة الخدمة وفئة الضريبة وتحسب الضريبة أوتوماتيكيًا وبعد ذلك يقدم الإقرار وبشكل فورى يتم سداد الضريبة .





و بالنسبة لنموذج (10) أوضح الدكتور " محسن الجيار " أنه يتم إختياره ورفع البيانات عليه بطريقتين إما إدخال البيانات يدويًا من خلال الشاشة التى تظهر للممول أو يقوم الممول بإدخالها عن طريق إكسيل شيت حيث يقوم بتحميل الشيت من خلال المنظومة ويتم ملء البيانات على جهاز الحاسب الآلى للممول ، ثم يقوم بتحميل الملف مرة أخرى على المنظومة بعد حفظه على إمتداد csv سواء commando limited أو utf-8 بنفس الخطوات .