التموين: المجمعات الاستهلاكية أصبحت لكل المصريين (فيديو)

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:10 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال محمد كمال، مسئول المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين، إن الوزارة تقوم بتشكيل لجنة طبية للسفر للسودان لاختيار روؤس الماشية، وقبل دخول رؤوس الماشية مصر تخضع للحجر الصحي، ويتم ذبحها داخل المجازر المصرية.

وأشار "كمال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن أسعار اللحوم السودانية تقل عن أسعار السوق 25%، لافتا إلى أن استيراد اللحوم يساهم في تثبيت أسعار اللحوم البلدية في السوق، مضيفا: "المجمعات الاستهلاكية أصبحت لكل المصريين سواء غني أو فقير.

وأوضح أنه تم استيراد 5 آلاف رأس ماشية مؤخرا، منوها بأن متوسط رؤوس الماشية التي يتم استيراها سنويا يصل إلى 20 ألف رأس ماشية، منوها بأن الوزارة تقوم بدور كبير في تخفيض أسعار اللحوم والدواجن، فضلا عن الخضروات والفاكهة، حيث ينخفض سعرهم في المجمعات الاستهلاكية بنحو 30% عن الأسواق.

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