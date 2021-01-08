إصابة 6 أشخاص في اشتباكات بين عائلتين في قنا

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:03 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
أصيب 6اشخاص، اليوم الجمعة، إثر نشوب مشاجرة بالعصي والشوم بين عائلتين في نجع سالم بقرية الكلاحين بمركز قفط.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابوالمجد، إخطارا بنشوب مشاجرة بقرية الكلاحين بمركز قفط.
وقال مصدر بمرفق اسعاف قنا، والتي أسفرت عن إصابة حمادة أحمد ابوالحسن، 35عاما، باشتباه مابعد الارتجاج في المخ، ومحمد ابوالحسن عبدالراضي، 75عاما، بجرح في اليد، وابوالحسن محمد ابوالحسن، 37عاما، باشتباه كسر بالضلوع، وعصام عبدالسلام، 49عاما، جرح قطعي بالرأس، حمدي أحمد ابوالحسن، 33عاما، اشتباه مابعد الارتجاج في المخ، وعلي ابوالحسن عبدالرجال، 60عاما، جرح قطعي بالرأس.
تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام وقوص المركزي وحرر محضر بالواقعة واخطرت للنيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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