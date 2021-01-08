الهند تسجل 18 ألف إصابة و234 وفاة بكورونا









سجلت الهند 18 ألفا و139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و413 ألفا و417 شخصا.





وذكرت وزارة الصحة - وفق ما أوردته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية اليوم الجمعة - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 234 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 150 ألفا و570 شخصا.





ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 225 ألفا و449 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و37 ألفا و398 شخصا.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.



