ثقافة أسيوط تناقش الوقاية من الأمراض المعدية

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من المحاضرات والأنشطة المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط، حيث أقام بيت ثقافة منفلوط محاضرة تثقيفية بعنوان "كيفية الوقاية من الأمراض المعدية" قدمها مجموعة من المثقفين الصحيين بإدارة الصحة بمنفلوط وهم بيشوى عادل وهيام عيد  دعاء جمال، تناولت المحاضرة الطرق الصحيحة للوقاية من الأمراض المعدية مثل فيروس C وفيروس B وفيروسات الجهاز التنفسي مثل الانفلونزا وكذلك طرق الوقاية من فيروس كورونا

وفي مجال الاونلاين أقيمت ندوة تثقيفية بعنوان "أمراض الحساسية والجهاز المناعي" للدكتورة فاطمة رجب من مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة والتي قدمت مجموعة من النصائح لتجنب الإصابة بأمراض الحساسية والجهاز المناعي، كما قدم قصر ثقافة الغنايم محاضرة تثقيفية بعنوان "كيفية التعامل مع ذوي الإحتياجات الخاصة" حاضرها الدكتور حسام خميس، والذي تناول الحديث حول أهمية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وحقهم في العيش الكريم والنظرة السلبية من المجتمع وصعوبة التعايش مع الظروف الخاصة بهم.

قدم قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر سلسلة من المحاضرات والندوات التثقيفية ضمن برنامج نادى تكنولوجيا المعلومات بالقصر حيث أقيمت محاضرة بعنوان "التكنولوجيا الحديثة وأثرها في المجتمع" قدمتها علياء الشريف والتي قدمت رؤية جوهرية حول أهمية التكنولوجيا الحديثة وأثرها في المجتمع وكيف تحولت إلى هدف رئيسي يبحث عنه الفرد.

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