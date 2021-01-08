ليفربول يغري نجم بايرن ميونخ

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:31 ص
الابا
الابا
محمد سامي
لم يحدد المدافع النمساوي ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونيخ الألماني، وجهته المقبلة، حيث سيرحل عن البافاري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد ألابا في يونيو المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال يناير الحالي، على ان ينضم مجانًا في الصيف، حيث يرغب في خوض تجربة جديدة.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت" الألمانية، فإن نادي ليفربول الإنجليزي، يريد التعاقد معه ألابا، في فترة الميركاتو الصيفي القادمة.

وأشارت: عرض ليفربول على ألابا، راتبًا أسبوعيًا يبلغ 175 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل 10 ملايين يورو في الموسم الواحد.

ويريد يورجن كلوب المدير الفني للريدز، في تعزيز خط الدفاع، في ظل إصابة المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي.

يذكر ان بعض التقارير الإسبانية، أكدت ان هناك إتفاق شبه كامل بين ألابا البالغ من العمر 28 عامًا، ونادي ريال مدريد، للعب في صفوفه بداية من الموسم المقبل.

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