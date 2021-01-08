اسم جديد يدخل حسابات الزمالك لتعويض مصطفى محمد

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:31 ص
الزمالك
الزمالك
محمد سامي
دخل المهاجم مروان حمدي لاعب فريق مصر المقاصة، ضمن حسابات نادي الزمالك، من أجل الحصول على خدماته، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأرسل نادي الزمالك طلب إلي إدارة نادي مصر المقاصة، يستفسر عن المقابل المادي من أجل الإستغناء عن مهاجم الفريق مروان حمدي، في الميركاتو الشتوي الجاري.

ويريد الفارس الابيض في تدعيم خط الهجوم، في ظل رغبة مصطفى محمد على الرحيل، والاحتراف الخارجي في فرنسا.

وقام الزمالك بوضع مروان حمدي مهاجم وادي دجلة السابق، في الخطة البديلة، في حال تعثر المفاوضات مع سموحة من اجل المهاجم حسام حسن.

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مصطفى محمد مروان حمدي الزمالك

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