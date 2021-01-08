باتشيكو يطالب الزمالك بضم بديل مصطفى محمد

كشف عصام سالم المتحدث الرسمي للزمالك أن ملف التعاقدات الجديدة سيتم مناقشته في الأيام المقبلة مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للقلعة البيضاء الذي طالب إدارة النادي الأبيض بالتعاقد مع مهاجم ليكون بديل لنجم هجوم الفريق مصطفى محمد.





وقال عصام سالم فى تصريحات تليفزيونية:"من المحتمل أن تشهد التعاقدات الجديدة التعاقد مع مهاجم بناء على طلب باتشيكو وسيتم حسم الأمر بعد اتخاذ قرار باحتراف مصطفى محمد".





وعن المفاوضات لضم حسام حسن نجم سموحة، اختتم سالم تصريحاته قائلاً:"فرج عامر رئيس سموحة يجيد تسويق لاعبه ولكنه يطلب أرقاما كبيرة والتعاقد معه وارد ولكن لم يتم حسم مصير مصطفى محمد سواء بالبقاء أو الرحيل إلى فرنسا، لا شيء مؤكد حتى الآن، ربما نطلب التعاقد مع حسام حسن في حال رحيل مصطفى محمد ولكن في حالة استمراره سيكون الأمر صعبا".



