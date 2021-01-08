حقيقة تأجيل انتخابات برشلونة

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:01 ص
برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
كشف برشلونة الإسباني حقيقة إمكانية تأجيل انتخاباته المقرر إقامتها الشهر الحالي بعد أن طالب عدد من المرشحين تأجيلها بسبب القيود المفروضة في البلاد خوفًا من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال برشلونة في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت:"اجتمع المجلس الانتخابي لبرشلونة الثلاثاء الماضي لفحص الاستفسارات المقدمة من بعض المرشحين بشأن آثار قيود كورونا على الانتخابات وجمع توقيعات الدعم".

وأضاف:"تمت استشارة الأمانة العامة للرياضة في حكومة كتالونيا بشأن هذه المسألة وتم تأكيد فتح المراكز أمام المرشحين للانتخابات".

واختتم برشلونة بيانه: "كما تم تأكيد أن الموعد النهائي لجمع توقيعات دعم المرشحين، سيكون 11 يناير 2021، وصادق المجلس على اختيار 24 يناير موعدًا للانتخابات".

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