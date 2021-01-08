نجم ليفربول يحدد شروطه من أجل تجديد تعاقده

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مفاوضات التجديد تأزمت بين مسئولي ليفربول الإنجليزي ونجم وسط الفريق الهولندي جورجينيو فينالدوم.





وأشارت شبكة سكاي سبورتس البريطانية إلى أن عقد فينالدوم البالغ من العمر 30 عامًا مع ليفربول ينتهي في ختام الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادي آخر من بداية يناير الحالي.





وأفادت الشبكة البريطانية بأن مسئولي ليفربول يسعون لاستمرار النجم الهولندي في أنفيلد في ظل العروض المغرية التي تلقاها خاصة من برشلونة الإسباني الذي يخطط للتعاقد معه بشكل مجاني في الصيف المقبل.





وأوضحت الشبكة البريطانية أن ليفربول قدم عرضا جديدا لفينالدوم لكن النجم الهولندي لم يوقع عليه بعد مؤكدة تأزم المفاوضات بين الطرفين.





وأكدت الشبكة البريطانية أن سبب امتناع فينالدوم عن التجديد لليفربول حتى الآن هو رغبته في الشعور بمدى قيمته داخل الفريق وذلك عن طريق منحه المقابل المالي الذي يبرهن على ذلك.





وألمحت الشبكة البريطانية أن العرض الحالي لم يرض طموحات النجم الهولندي الذي يحرص على الاستمرار في قلعة آنفيلد لكن بشروط مالية لائقة.



