ليفربول ينافس ريال مدريد على ضم الصفقة المجانية

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:00 ص
ليفربول
ليفربول
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية ألمانية أن مصير المدافع النمساوي ديفيد ألابا مازال مجهولاً وذلك في ظل قرب انتهاء تعاقده مع ناديه بايرن ميونخ الألماني في صيف 2021.

ونقلت شبكة سكاي سبورت ألمانيا عن تقارير صحفية إيطالية أن مسئولي بايرن ميونخ فشلوا في إقناع النجم النمساوي بالتوقيع على عقد جديد ليترك له الباب مفتوحًا أمام رحيله مجانًا عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الشبكة الألمانية أن ليفربول عرض على ألابا راتبًا أسبوعيًا يبلغ قدره 175 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 10 ملايين يورو سنويًا.

وألمحت الشبكة الألمانية أن ذلك يأتي في ظل التقارير الصحفية التي تفيد بتوصل النجم النمساوي البالغ من العمر 28 عامًا لاتفاق مع مسئولي ريال مدريد للانتقال إلى صفوف الملكي في الصيف المقبل.

وأوضحت الشبكة الألمانية أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يرغب في جلب ديفيد ألابا إلى قلعة الأنفيلد من أجل تدعيم خط دفاع الحمر الذي عانى في الفترة الأخيرة من كثرة الإصابات أبرزها الهولندي فيرجيل فان دايك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفربول الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لسيراميكا

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يستقر على رقم "بواليا" في الموسم الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد من الدوري السعودي

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء.. استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 16 ساعة

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 11 ساعة

فرجاني ساسي يقترب من الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة ظهور تماف إيرينى فى قداس عيد الميلاد الذى ترأسه البابا تواضروس

منذ حوالي 10 ساعات

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عرض جديد من الأهلي لإعادة عمار حمدي

منذ حوالي 20 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الخميس

منذ يوم

موسيمانى يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصطفى محمد يتراجع في صراعه مع الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:18 م

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

09:31 م

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

09:44 م

حقيقة ظهور تماف إيرينى فى قداس عيد الميلاد الذى ترأسه البابا تواضروس

12:03 ص

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى