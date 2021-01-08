موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

تحددت ملامح نهائي بطولة كأس رأبطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعد نهاية مباريات نصف النهائي، التي أقيمت من مباراة واحدة بنظام خروج المغلوب.





وتأهل توتنهام لنهائي البطولة، بعد الفوز على فريق برينتفورد بهدفين نظيفين، سجلهما موسى سيسوكو وسون هيونج مين.





ولحق به مانشستر سيتي، الذي تفوق على مضيف مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، سجلهما جون ستونز وفيرناندينيو.





ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين توتنهام ومانشستر سيتي يوم 25 من شهر أبريل القادم، وذلك على ملعب ويمبلي، بالعاصمة الإنجليزية لندن.



