تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري

يواجه فريق الأهلي مضيفه فريق سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في السابعة والنصف مساءً، على ملعب السويس الجديد.





وتشهد المباراة العديد من الغيابات لكتيبة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على رأسهم عمرو السولية المُتعافي أول أمس الأربعاء من فيروس كورونا، بالإضافة إلى العديد من اللاعبين بسبب إصابات مختلفة، يصل عددهم إلى 11 لاعب.





ومن المتوقع ان يبدأ موسيماني أمام سيراميكا كليوباترا، بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد شريف، محمود عبدالمنعم كهربا.



