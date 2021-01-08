موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:00 ص
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
عبد القادر عرابي
يحل بايرن ميونيخ مساء اليوم الجمعة 8 يناير، ضيفاً على ملعب بوروسيا بارك، لمواجهة فريق بايرن ميونيخ، في افتتاح الجولة 15 من الدوري الألماني.

ويسعى بايرن ميونيخ لتعزيز صدارته للبطولة، بعد فوزه الساحق في الجولة الماضية على ماينز بنتيجة 5/2.

بينما يسعى بوروسيا مونشنجلادباخ لمواصلة صحوته، بعد الفوز على أرمينيا بيلفيلد في الجولة الماضية، بنتيجة هدف دون رد.

يحتل بايرن ميونيخ صدراة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد مونشنجلادباخ في المركز السابع برصيد 21 نقطة.

وتقام المباراة مساء اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت جرينتش.

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رياضة بايرن ميونخ

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