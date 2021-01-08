موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:00 ص
الاهلي
الاهلي
محمد جمال
يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي المنافسات المحلية في الدوري المصري الممتاز، بمواجهة قوية مع الصاعد حديثًا سيراميكا كليوباترا.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على سيراميكا كليوباترا، على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

ويلتقي المارد الأحمر نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة، في السابعة والنصف مساءً، وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت 1، بتعليق محمد الكواليني.

ويحتل أصحاب الأرض المركز الخامس، برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، بعدما فاز على الإنتاج الحربي والبنك الأهلي، وتعادل مع سموحة، وخسر من بيراميدز، وله مباراة مؤجلة ضد المقاولون العرب.

بينما يتواجد الشياطين الحُمر في المركز الثاني برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، بعد ان فاز على مصر المقاصة، وغزل المحلة، والإتحاد السكندري، وتعادل مع وادي دجلة سلبيًا، وله مباراة مؤجلة ضد الزمالك.

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موعد الاهلي بطولة الدوري المصري الممتاز

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