النفط قرب ذروة 11 شهرا بفضل تعهد سعودي بخفض الإنتاج

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:32 ص
بوابة الفجر

تماسكت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 11 شهرا الجمعة 8 يناير وتمضي على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية قوية إذ واصل تعهد السعودية بخفض الإنتاج دعم المعنويات في السوق.
 
وارتفع خام برنت 13 سنتا أو ما يعادل 0.2% إلى 54.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينتش. ولامس خام القياس العالمي 54.90 دولار أمس الخميس وهو الأعلى منذ فبراير شباط.
 
وربح خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 50.97 دولار.

هذا وأغلق الخام مرتفعا 0.4% أمس الخميس بعد أن بلغ أيضا أعلى مستوياته منذ فبراير شباط عند 51.28 دولار.
 
ويمضي الخامان القياسيان قدما صوب تحقيق مكاسب بنحو 5% في الأسبوع الحالي.
 
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قالت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، إنها ستخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا إضافية في فبراير شباط ومارس آذار.
 
وأمس الخميس، جرى بيع وشراء سبع شحنات لخام بحر الشمال على منصة التجارة التي تديرها بلاتس، وهي كمية قياسية تقول مصادر تجارية إنها ربما تشير إلى إمدادات أقل بعد الخفض المفاجئ.
 
هذا ورفع يو.بي.إس توقعه لخام برنت إلى 60 دولارا للبرميل بحلول منتصف العام، عقب الخفض الأحادي للسعودية وتوقعات بتعاف قوي للطلب في الربع الثاني مع إنتعاش السفر جراء توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا.
 
في غضون ذلك، ارتفعت الأسهم الآسيوية إلى مستويات قياسية اليوم، فيما بلغ المؤشر Nikkei الياباني ذروة ثلاثة عقود إذ غض المستثمرون البصر عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والاضطراب السياسي في الولايات المتحدة ليركزوا على الآمال في تعاف اقتصادي في وقت لاحق من العام.

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