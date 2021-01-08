الأدب والفن التشكيلى محاضرات بثقافة المنيا

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:53 ص
بوابة الفجر
  
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث عقد نادى أدب قصر ثقافة المنيا ندوة بعنوان "الأدب والفن التشكيلى"، حيث قدمت  الفنانة التشكيلية صفاء خيرى رؤيتها حول فن التصوير ورسم اللوحات الواقعية وتطرقت إلى ماقام به المصريون القدماء من إبداع بهر العالم، وقدم الشعراء والأدباء رؤيتهم حول الفن التشكيلى وعلاقته بالكتابة الأدبية، كما ألقى بعض الشعراء العديد من القصائد ومنهم الشاعر علي محى، باهر زاهر، ابراهيم رأفت، ايمن عبد الباسط، ابراهيم ضاحى، مختار أيمن، أدار الندوة  الأديب سعيد عوض، وقد تم تكريم الفنانة صفاء خيرى لمشاركتها الفعالة فى النادى .

 قدم بيت ثقافة مطاى من خلال الأونلاين  محاضرة تثقيفية بعنوان "تلوث البيئة والأمراض المنتشرة" حاضرها الدكتور محمد عبد الظاهر محمد، وتحدث عن ملوثات البيئة وما هى الأمراض الناتجة عنها وكيفية الوقاية منها، وعرف التلوث بأنه ظاهرة غير طبيعية وضرر يحدث للبيئة وينجم عن عناصر ملوثة، تعمل على إحداث العديد من التغيرات السلبية على الطبيعة، وادخال أى منها يسبب للبيئة التلوث من حيث المواد الكيماوية، المواد العضوية أو المواد البلاستيكية، الالمنيوم أو كل المواد الدخيلة، ومن أنواعه "تلوث الماء، وتلوث التربة وتلوث الغلاف الجوي"، وأكد على توعية الأفراد حول اخطار التلوث البيئي وسبل مكافحتها وحمايتها والحفاظ عليها، ولابد أن نبتعد عن العادات والسلوكيات التي تسبب الضرر للبيئة لنؤمن مستقبلا أفضل للأجيال القادمة، كما ناقشت مكتبة بلهاسة الثقافية كتاب بعنوان "النقل الجوي والتلوث" للدكتور سراج الدين محمد ناقشه فاضل محمد.

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