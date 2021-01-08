أسعار الأسماك في مصر اليوم الجمعة 8-1-2021

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:49 ص
بوابة الفجر
استقرت أسعار الأسماك تباين سعري  اليوم الجمعة، بعد أن شهدت تراجع خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.

ـأسعار السمك في مصر:

تراوح سعر كيلو السمك البلطي جنيهين في سوق الجملة بالعبور بين 18 و20 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيهًا، وسعر كيلو السمك البوري بين 38 و42 جنيهً.

وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و100 جنيه، ، وسعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و70 جنيهًا، وسعر كيلو الجمبري  بين 300 جنيه و370 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.

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