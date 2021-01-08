وفاة شرطى متأثرا بإصابات الهجوم على الكونجرس الأمريكى

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:21 ص
بوابة الفجر
وكالات


أفادت شبكة "CNN" الأمريكية، بوفاة ضابط شرطة، شارك فى فض الاضطرابات التى قام بها أنصار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، داخل مقر الكونجرس.

وأوضحت الشبكة نقلا عن 3 مصادر أن ضابطا فى شرطة الكابيتول فارق الحياة نتيجة إصابته بجروح خطيرة خلال أعمال الشغب التى شهدها مجمع الكابيتول الأربعاء.

وقد اقتحمت مجموعة من أنصار ترامب، مساء الأربعاء، مقر الكونجرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التى فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكى الحالى رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونجرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 4 أشخاص واعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج.

وأفاد البيت الأبيض، بأن عددا من الموظفين في إدارة ترامب قدموا استقالاتهم على خلفية هذه الأحداث، بينما تحرك الديمقراطيون في الكونجرس لعزل الرئيس عن السلطة.

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