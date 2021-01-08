أسعار الدواجن اليوم الجمعة 8-1-2021

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:22 ص
بوابة الفجر
استقرت أسعار الدواجن، اليوم الجمعة، ونستعرض فيما يلى سعر تسليم المزرعة حيث يتم إضافة ما بين 4 إلى 6 جنيهات في أسواق التجزئة ـ

أسعار الدواجن اليوم:

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 19 و23 جنيها للكيلو.
 كما تراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 15 و20 جنيها للكيلو
 والدواجن البلدي سعر 25 إلى 32 جنيهًا
 بينما سجلت أسعار البط سعر من 35 إلى 40 جنيها.
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 5 و10 جنيهات
وسجل الكتكوت «ساسو» 3 إلى 7 جنيهات .
والكتكوت البلدي 4 جنيهات.
 أما وصل سعر البانية إلى 55 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وسجل سعر البيض الأبيض والأحمر سعر من 27 إلى 29 جنيها للكرتونة والبيض البلدي بين 29 إلى 34 جنيهًا للكرتونة.

أخبار تهمك

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد من الدوري السعودي

منذ حوالي 14 ساعة

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 11 ساعة

عرض جديد من الأهلي لإعادة عمار حمدي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الخميس

منذ يوم

بالأسماء.. استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 15 ساعة

موسيمانى يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مصطفى محمد يتراجع في صراعه مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 10 ساعة

حقيقة ظهور تماف إيرينى فى قداس عيد الميلاد الذى ترأسه البابا تواضروس

منذ حوالي 9 ساعات

فرجاني ساسي يقترب من الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لسيراميكا

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يستقر على رقم "بواليا" في الموسم الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:18 م

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

09:44 م

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

09:31 م

حقيقة ظهور تماف إيرينى فى قداس عيد الميلاد الذى ترأسه البابا تواضروس

12:03 ص

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى