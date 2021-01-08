أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 8-1-2021

ستقرت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة ، في الأسواق المصرية تزامناً مع إهتمام الحكومة بتوفير الأراضي الزراعية للوصول الي الإكتفاء الذاتي.





أسعار الفاكهة اليوم:













البرتقال البلدي بين 3 و8 جنيهات.





البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.





الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.





الرمان بين 3 و8 جنيهات.





الجوافة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.





الموز 9 جنيهات





البلح 8 جنيهات





كنتالوب 3 جنيهات





رمان 6 جنيهات





عنب 7 جنيهات





قشطة خضرا 50 جنيهات





كمثرى 17 جنيهات





كاكا 8 جنيهات





مانجة كيت 17 جنيهات





بطاطا 2 جنيهات



