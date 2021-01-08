أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 8-1-2021

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:59 ص
بوابة الفجر
ستقرت أسعار الفاكهة  اليوم الجمعة ، في الأسواق المصرية تزامناً مع إهتمام الحكومة بتوفير الأراضي الزراعية للوصول الي الإكتفاء الذاتي.

أسعار الفاكهة اليوم:



البرتقال البلدي بين 3 و8 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و8 جنيهات.

الجوافة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

الموز 9 جنيهات

البلح 8 جنيهات

كنتالوب 3 جنيهات

رمان 6 جنيهات

 عنب 7 جنيهات

قشطة خضرا 50 جنيهات

كمثرى 17 جنيهات

كاكا 8 جنيهات

مانجة كيت 17 جنيهات

بطاطا 2 جنيهات 

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