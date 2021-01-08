أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الجمعة 8-1-2021

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:31 ص
بوابة الفجر
 
استقرت أسعار الخضراوات في تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن تراجعت أسعار الطماطم خلال الفترة الأخير لتسجل 4 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضراوات:

طماطم  4 ج 
بطاطس فاخرة سبونتا جديدة 4 ج  
بصل ابيض فاخر  7.5 ج  
بصل احمر 7.5 ج 
خيار 7 ج 
جزر 7 ج
فلفل حامى 6 ج
فلفل رومى 7 ج 
فلفل الوان  20ج 
بذنجان ابيض 5 ج 
بذنجان رومى 4 ج 
بذنجان عروس 5 ج 
كوسة حشو 7ج 
كوسة طبيخ 6 ج 
فاصوليا خضراء 7 ج
بسله خضراء 10 ج 
بسلة جاهزة 15 ج
بطاطا 4 ج  
قلقاس  8 ج
كرنب 10 ج 
قرنبيط 8 ج
سبانخ 9 ج 
ثوم 10 ج
ربطة ملوخية 5 ج نص كيلو 
اى حزمة خضرة 1ج 
بصل اخضر 4 ج  
كابوتشا 5 ج
خس بلدى4ج    
كرنب سلطة احمر و ابيض 10 ج 


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