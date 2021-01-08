أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الجمعة 8-1-2021
الجمعة 08/يناير/2021 - 08:31 ص
استقرت أسعار الخضراوات في تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن تراجعت أسعار الطماطم خلال الفترة الأخير لتسجل 4 جنيهات للكيلو.
أسعار الخضراوات:
طماطم 4 ج
بطاطس فاخرة سبونتا جديدة 4 ج
بصل ابيض فاخر 7.5 ج
بصل احمر 7.5 ج
خيار 7 ج
جزر 7 ج
فلفل حامى 6 ج
فلفل رومى 7 ج
فلفل الوان 20ج
بذنجان ابيض 5 ج
بذنجان رومى 4 ج
بذنجان عروس 5 ج
كوسة حشو 7ج
كوسة طبيخ 6 ج
فاصوليا خضراء 7 ج
بسله خضراء 10 ج
بسلة جاهزة 15 ج
بطاطا 4 ج
قلقاس 8 ج
كرنب 10 ج
قرنبيط 8 ج
سبانخ 9 ج
ثوم 10 ج
ربطة ملوخية 5 ج نص كيلو
اى حزمة خضرة 1ج
بصل اخضر 4 ج
كابوتشا 5 ج
خس بلدى4ج
كرنب سلطة احمر و ابيض 10 ج