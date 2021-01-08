أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الجمعة 8-1-2021

استقرت أسعار الخضراوات في تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن تراجعت أسعار الطماطم خلال الفترة الأخير لتسجل 4 جنيهات للكيلو.





أسعار الخضراوات:





طماطم 4 ج بطاطس فاخرة سبونتا جديدة 4 ج بصل ابيض فاخر 7.5 ج بصل احمر 7.5 ج خيار 7 ج جزر 7 ج فلفل حامى 6 ج فلفل رومى 7 ج فلفل الوان 20ج بذنجان ابيض 5 ج بذنجان رومى 4 ج بذنجان عروس 5 ج كوسة حشو 7ج كوسة طبيخ 6 ج فاصوليا خضراء 7 ج بسله خضراء 10 ج بسلة جاهزة 15 ج بطاطا 4 ج قلقاس 8 ج كرنب 10 ج قرنبيط 8 ج سبانخ 9 ج ثوم 10 ج ربطة ملوخية 5 ج نص كيلو اى حزمة خضرة 1ج بصل اخضر 4 ج كابوتشا 5 ج خس بلدى4ج كرنب سلطة احمر و ابيض 10 ج







