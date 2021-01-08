"رشاش".. أكبر عمل درامي سعودي وأضخم إنتاج لمنصّة رقمية في المنطقة

الجمعة 08/يناير/2021 - 06:23 ص
بوابة الفجر

لأول مرة في تاريخ الإنتاج الدرامي ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، تنطلق قريباً على "شاهد VIP" الدراما السعودية المُستندة على أحداث حقيقية "رشاش"، من إنتاج MBC STUDIOS.

يُعد "رشاش" أكبر عمل درامي في المملكة العربية السعودية، وأضخم إنتاج يُعرض على منصة رقمية في المنطقة على الإطلاق، فضلاً عن كونه أحد أكبر الإنتاجات الدرامية العربية من نوعه.

واعتباراً من الخميس 21 يناير، وتحت "مسلسلات شاهد الأصلية"، تبدأ منصة "شاهد VIP" المنضوية تحت مظلة "مجموعة MBC"، بعرض خفايا القصة التي لم تُروَ من قبل، والمأخوذة من أرشيف المباحث الجنائية السعودية، حول مجرم عتيد مارس نشاطاته الإجرامية المروّعة خلال حقبة الثمانينيات في المملكة العربية السعودية.

تستند قصة العمل على أحداث حقيقية، وتروي القصة الكاملة لرجل العصابات سيئ السمعة المعروف باسم "رشاش"، والجهود الجبارة التي بذلتها أجهزة الأمن للإيقاع به وتقديمه إلى العدالة.

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