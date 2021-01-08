أمير سعودي يكشف لأول مرة كواليس مصالحة أحلام وأصالة





كشف الملحن السعودي، أحمد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، (سهم)، للمرة الأولى عن كواليس جديدة للمصالحة بين أحلام وأصالة.





وأكد، سهم، في مداخلة مع برنامج "et" بالعربي، أن "الفضل في المصالحة نسب إليه بسبب تعاونه مع أصالة في ألبومها الخليجي وبنفس الوقت العمل مع أحلام للتحضير لألبومها الجديد، ولكنه لم يكن الوسيط الأول في التصالح.





وأشار سهم، إلى أن "الفضل في المصالحة بين أحلام واصالة يعود لأكثر من شخص، ولكن الشخص الرئيسي يرفض ذكر اسمه، وهو يأتي في ذيل القائمة التي توسطت لإنهاء الخلافات بين النجمتين".





ونجحت محاولات الصلح بين المطربة السورية أصالة، والنجمة الإماراتية أحلام، بعد رد النجمة السورية على ابن الفنانة الإماراتية "فاهد مبارك الهاجري"، الذي أكد في تغريدة له، أن والدته تسمع أغنيات أصالة أكثر منه، ما أثار تفاعلا كبيرا على تويتر. وقالت الفنانة إليسا، "بحبكن كتير أنتو الاتنين وبحب ترجعو تتصالحو"، مشيرة إلى حساباتهما الشخصية.







