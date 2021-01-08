جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:51 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



تستكمل مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، اليوم الجمعة الموافق الثامن من شهر يناير الجاري.

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- الجونة برصيد 11 نقطة
2- الأهلي برصيد 10 نقاط
3- الزمالك برصيد 10 نقاط
4- المصري برصيد 10 نقاط
5- الاتحاد السكندري برصيد 8 نقاط
6- سيراميكا كليوباترا برصيد 7 نقاط
7- بيراميدز برصيد 7 نقاط
8- مصر المقاصة برصيد 7 نقاط 
9- الإسماعيلي برصيد 6 نقاط
10- سموحة برصيد 6 نقاط
11- أسوان برصيد 6 نقاط
12- وادي دجلة برصيد 5 نقاط
13- البنك الأهلي برصيد 5 نقاط
14- غزل المحلة برصيد 5 نقاط
15- إنبي برصيد 4 نقاط
16- الإنتاج الحربي برصيد 4 نقاط
17- المقاولون العرب برصيد 3 نقاط 
18- طلائع الجيش برصيد نقطة واحدة

أخبار تهمك

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عرض إسباني يهدد بقاء مصطفى محمد فى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موسيمانى يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

منذ حوالي 11 ساعة

بالأسماء.. استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لسيراميكا

منذ حوالي 10 ساعة

فرجاني ساسي يقترب من الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة ظهور تماف إيرينى فى قداس عيد الميلاد الذى ترأسه البابا تواضروس

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصطفى محمد يتراجع في صراعه مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد من الدوري السعودي

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يستقر على رقم "بواليا" في الموسم الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

عرض جديد من الأهلي لإعادة عمار حمدي

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:18 م

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

09:44 م

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

09:31 م

حقيقة ظهور تماف إيرينى فى قداس عيد الميلاد الذى ترأسه البابا تواضروس

12:03 ص

تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو

10:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى