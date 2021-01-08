موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:50 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي


يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة نظيره ليفربول يوم الأحد المقبل 17 يناير ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نظيره ليفربول يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفليد.

وستذاع مباراة فريق ليفربول ضد نظيره مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة حتى الآن.

ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة بينما يتواجد فريق مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 33 نقطة.

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