تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وسيراميكا









يحتل محمود عبد المنعم "كهربا" نجم النادي الأهلي حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 3 أهداف.





ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وجاء ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة اليوم كالآتي:





1- محمود كهربا 3 أهداف





2- محمد شريف 3 أهداف





3- والتر بواليا 3 أهداف





4- عمر كمال 3 أهداف





5- مروان حمدي 3 أهداف





6- أحمد سمير 3 أهداف





7- مصطفى محمد هدفين





8- أشرف بن شرقي هدفين





9- فخر الدين بن يوسف هدفين



