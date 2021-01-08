تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وسيراميكا

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:15 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي


يحتل محمود عبد المنعم "كهربا" نجم النادي الأهلي حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 3 أهداف.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة اليوم كالآتي:

1- محمود كهربا 3 أهداف

2- محمد شريف 3 أهداف

3- والتر بواليا 3 أهداف

4- عمر كمال 3 أهداف

5- مروان حمدي 3 أهداف

6- أحمد سمير 3 أهداف

7- مصطفى محمد هدفين

8- أشرف بن شرقي هدفين

9- فخر الدين بن يوسف هدفين

10- محمد صادق هدفين

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