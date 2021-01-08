تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وسيراميكا
الجمعة 08/يناير/2021 - 04:15 ص
حسام مجدي
يحتل محمود عبد المنعم "كهربا" نجم النادي الأهلي حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 3 أهداف.
ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وجاء ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة اليوم كالآتي:
1- محمود كهربا 3 أهداف
2- محمد شريف 3 أهداف
3- والتر بواليا 3 أهداف
4- عمر كمال 3 أهداف
5- مروان حمدي 3 أهداف
6- أحمد سمير 3 أهداف
7- مصطفى محمد هدفين
8- أشرف بن شرقي هدفين
9- فخر الدين بن يوسف هدفين
10- محمد صادق هدفين