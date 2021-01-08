موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:14 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي


ينتظر عشاق كرة القدم في قارة إفريقيا إقامة قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2020/2021.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة 8 يناير لإقامة قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وستقام قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا اليوم في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مصر فب أحد الفنادق المعروفة في القاهرة.

وستذاع قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وعلى قناة "BEIN SPORTS HD" وقناة "BEIN SPORTS NEWS".

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