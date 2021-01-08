شبورة وانعدام للرؤية.. شاهد ازدحام السيارات أمام بوابة طريق مصر إسماعيلية الصحراوي (صور)

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:30 ص
جانب من الزحام
جانب من الزحام
ميسون أبو الحسن
تستمر الإدارة العامة للمرور، في غلق طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، حتى الآن، وذلك بسبب انعدام الرؤية، نتيجة الانتشار الكثيف للشبورة المائية.

يأتي ذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأدى انعدام الرؤية إلى زحام للسيارات أمام بوابات الدخول لمحافظة الإسماعيلية، مع توقف تام لحركة المرور، بعد غلق الإدارة العامة عددًا من الطرق السريعة.

وكانت قد أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية، حتى الآن، 8 طرق رئيسية بنطاق المحافظات؛ وذلك بسبب الشبورة المائية، وهي: "الطريق الدولي من الدقهلية باتجاه الإسكندرية، محور 30 يونيو للقادم والمتجه إلى الإسماعيلية والسويس، محور الضبعة الطريق الدائري الإقليمي من الخطاطبة والفيوم باتجاه الصحراوي، طريق الإسماعيلية الصحراوي، طريق الإسكندرية الصحراوي، طريق العلمين الصحراوي، طريق الإسماعيلية بورسعيد".

وناشدت الإدارة العامة للمرور، في بيان سابق لها، المواطنين، بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، بسبب وجود شبورة مائية كثيفة بالطرق الصحراوية والسريعة، وأيضًا الالتزام بالسرعات القانونية، وترك مسافة بين السيارات وبعضها، خشية حدوث انزلاق لأي سيارة، وحذرت المرور قائدي السيارات بالالتزام بالحارات المرورية، والتهدئة بسبب الشبورة الكثيفة، وأن يتم الالتزام بتعليمات الإدارة، حرصًا على سلامة السائقين.
شبورة وانعدام للرؤية.. شاهد ازدحام السيارات أمام بوابة طريق مصر إسماعيلية الصحراوي (صور)
شبورة وانعدام للرؤية.. شاهد ازدحام السيارات أمام بوابة طريق مصر إسماعيلية الصحراوي (صور)
شبورة وانعدام للرؤية.. شاهد ازدحام السيارات أمام بوابة طريق مصر إسماعيلية الصحراوي (صور)
شبورة وانعدام للرؤية.. شاهد ازدحام السيارات أمام بوابة طريق مصر إسماعيلية الصحراوي (صور)
شبورة وانعدام للرؤية.. شاهد ازدحام السيارات أمام بوابة طريق مصر إسماعيلية الصحراوي (صور)
شبورة وانعدام للرؤية.. شاهد ازدحام السيارات أمام بوابة طريق مصر إسماعيلية الصحراوي (صور)

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