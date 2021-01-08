ليفربول يرغب في اقتناص نجم ريال مدريد

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:23 ص
بوابة الفجر

يرغب نادي ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع نجم ريال مدريد، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.


ووفقاً لبرنامج ""الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ليفربول يرغب بخدمات سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، خلال الفترة الحالية.

وأضاف التقرير، أن ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، أظهر اهتمامًا هو الآخر بإحضار راموس إلى آنفيلد في الصيف.

ولا يرغب ريال مدريد في تجديد عقد راموس لأكثر من موسم، في ظل السياسة التي يتبعها النادي مع اللاعبين الذين يتجاوز عمرهم 30 عامًا.

وأشار التقرير إلى أن هناك خلافا حول راتب قائد منتخب إسبانيا، الذي يرغب في الحصول على زيادة، بينما يشترط الريال التجديد بنفس راتبه الحالي.

ويعاني ليفربول حاليًا على صعيد مركز قلب الدفاع، خصوصا بعد إصابة الثنائي فيرجيل فان دايك وجو جوميز، واضطرار كلوب لإشراك لاعبين شباب تارة ولاعبي وسط الملعب مثل فابينيو وهندرسون تارة أخرى.

أخبار تهمك

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد من الدوري السعودي

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة ظهور تماف إيرينى فى قداس عيد الميلاد الذى ترأسه البابا تواضروس

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 10 ساعات

فرجاني ساسي يقترب من الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موسيمانى يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الأهلي يستقر على رقم "بواليا" في الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصطفى محمد يتراجع في صراعه مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عرض إسباني يهدد بقاء مصطفى محمد فى الزمالك

منذ ساعة و نصف

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لسيراميكا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الأهلي السابق: بدر بانون لاعب مميز ولكنه مدافع غير جيد

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:18 م

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

09:44 م

حقيقة ظهور تماف إيرينى فى قداس عيد الميلاد الذى ترأسه البابا تواضروس

12:03 ص

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

09:31 م

تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو

10:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى