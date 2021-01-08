ليفربول يرغب في اقتناص نجم ريال مدريد





يرغب نادي ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع نجم ريال مدريد، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.









ووفقاً لبرنامج ""الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ليفربول يرغب بخدمات سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، خلال الفترة الحالية.





وأضاف التقرير، أن ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، أظهر اهتمامًا هو الآخر بإحضار راموس إلى آنفيلد في الصيف.





ولا يرغب ريال مدريد في تجديد عقد راموس لأكثر من موسم، في ظل السياسة التي يتبعها النادي مع اللاعبين الذين يتجاوز عمرهم 30 عامًا.





وأشار التقرير إلى أن هناك خلافا حول راتب قائد منتخب إسبانيا، الذي يرغب في الحصول على زيادة، بينما يشترط الريال التجديد بنفس راتبه الحالي.



