زيدان مهدد بالغياب عن مواجهة أوساسونا بسبب كورونا





ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني أصبح مهددًا بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وألمح برنامج الشيرنجيتو الإسباني الشهير أن زيدان قد لا يستطيع الجلوس على مقاعد بدلاء الملكي يوم السبت المقبل في مباراة أوساسونا في الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري الإسباني لأنه مهدد بتلقي عدوى فيروس كورونا.

وأوضح البرنامج الإسباني أن أحد المقربين من زيدان أجرى اختبار تحليل فيروس كورونا وجاءت النتيجة إيجابية.

وأكد البرنامج الإسباني أن اختبار كورونا الأخير الذي أجراه زيدان جاء سلبيًا في حين يترقب المدير الفني الفرنسي نتيجة اختبار PCR المقبل.