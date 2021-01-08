نجم الأهلي السابق: بدر بانون لاعب مميز ولكنه مدافع غير جيد

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:41 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


علق محمد صديق، لاعب فريقي الأهلي والزمالك ونجم الكرة المصرية سابقًا، على مستوى المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنضم إلى صفوف فريق القلعة الحمراء بداية الموسم الجاري.

أكد محمد صديق في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بدر بانون لاعب مميز للغاية ويلعب كرة جيدة ولكنه يمتلك بعض الأخطاء الدفاعية والتي قد تسبب مشاكل للأهلي".

وتابع: "بدر بانون يعاني من بعض المشاكل مثل الإلتحامات الهوائية والكرات الطولية وذلك بسبب طول قامته وهو يشبه المدافع ساليف كوليبالي الذي ضمه الأهلي فترة تولي كارتيرون".

أخبار تهمك

عرض إسباني يهدد بقاء مصطفى محمد فى الزمالك

منذ ساعة و نصف

بالأسماء.. استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 10 ساعات

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة ظهور تماف إيرينى فى قداس عيد الميلاد الذى ترأسه البابا تواضروس

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي السابق: بدر بانون لاعب مميز ولكنه مدافع غير جيد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لسيراميكا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يستقر على رقم "بواليا" في الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد من الدوري السعودي

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصطفى محمد يتراجع في صراعه مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

فرجاني ساسي يقترب من الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

موسيمانى يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:18 م

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

09:44 م

حقيقة ظهور تماف إيرينى فى قداس عيد الميلاد الذى ترأسه البابا تواضروس

12:03 ص

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

09:31 م

تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو

10:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى