نجم الأهلي السابق: لو حطوني مكان رمضان صبحي كنت سأختار بيراميدز

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:25 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


علق محمد صديق، لاعب فريقي الأهلي والزمالك ونجم الكرة المصرية سابقًا، على رحيل رمضان صبحي عن صفوف النادي الأهلي والإنتقال إلى صفوف نادي بيراميدز.

أكد محمد صديق في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "رمضان صبحي لاعب جيد وسيصمد ويتغلب على الانتقادات بعد الرحيل عن الأهلي وسيحترف في أوروبا خلال موسم أو اثنين على الأكثر ويجب تقبل موضوع رغبة اللاعب في الاحتراف".

وتابع: "لا أعتقد عودة رمضان صبحي إلى الأهلي مرة أخرى كما أن انتقاله إلى الزمالك غير وارد نهائيًا".

شدد: "لو حطوني مكان رمضان صبحي كنت سأوافق على عرض بيراميدز بدون تفكير ومش هقول التيشيرت والفانلة، ولو أنا موجود في هذا الوقت كنت سأطلب مبلغ يتخطى ما يطلبه أفضل لاعب في مصر".

وأتم: "كنت أحصل على 400 ألف جنيه في الموسم مع الأهلي والجميع كان يحصل على ذلك المبلغ، ولكن عندما تحدثت مع طارق السعيد كان يحصل على مبلغ أكبر".

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