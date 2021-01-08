مانشستر يونايتد يقتحم سباق الصراع على نجم تولوز

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي أعرب عن اهتمامه الشديد بأحد النجوم الذي يلعب في أحد أندية الفرنسية التي تنافس في الدرجة الثانية الفرنسية.

وأفادت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز البريطانية بأن المان يونايتد ينافس العديد من الأندية على التعاقد مع الفرنسي كوواديو كوني نجم تولوز الفرنسي الذي ينافس في الدرجة الثانية الفرنسية على رأسهم ليدز يونايتد الإنجليزي وبروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن المهتم الأكبر بالتعاقد مع النجم الفرنسي البالغ من العمر 19 عاماً هو ميلان الإيطالي، حيث ألمحت بعض التقارير الصحفية في الأيام الماضية عن إقترابه من حسم الصفقة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كوني صاحب الأصول الإيفوارية شارك في 34 مباراة حتى الآن مع تولوز منذ أن بدأ اللعب لصفوف الفريق الأول عام 2019 وسجل هدفين.























