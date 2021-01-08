السيطرة على حريق مخزن لزيوت السيارات في التوفيقية بالبحيرة (صور)

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:19 ص
بوابة الفجر
إسلام أمين

تمكنت قبل قليل، قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، من السيطرة علي حريق هائل شب بمخزن لزيوت السيارات في قرية التوفيقية التابعة لمجلس قرية قليشان بمركز إيتاي البارود، حيث تم الدفع بعدد 11 سيارة إطفاء وسيارة رغوي وعدد ٢ لودر وسيارات رمال.

كان اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، تلقي إخطارا من العميد أحمد البنا مأمور مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بحريق بقرية التوفيقية التابعة لمجلس قرية قليشان، وعلي الفور هرعت سيارات الحماية المدنية وقوات الشرطة لمكان البلاغ، وتبين حريق مخزن لزيوت السيارات، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق، وقامت شركة كهرباء البحيرة بفصل التيار الكهربائي عن قرية التوفيقية، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض علي النيابة العامة للتحقيق.
السيطرة على حريق مخزن لزيوت السيارات في التوفيقية بالبحيرة (صور)
السيطرة على حريق مخزن لزيوت السيارات في التوفيقية بالبحيرة (صور)
السيطرة على حريق مخزن لزيوت السيارات في التوفيقية بالبحيرة (صور)
السيطرة على حريق مخزن لزيوت السيارات في التوفيقية بالبحيرة (صور)
السيطرة على حريق مخزن لزيوت السيارات في التوفيقية بالبحيرة (صور)
السيطرة على حريق مخزن لزيوت السيارات في التوفيقية بالبحيرة (صور)
السيطرة على حريق مخزن لزيوت السيارات في التوفيقية بالبحيرة (صور)
السيطرة على حريق مخزن لزيوت السيارات في التوفيقية بالبحيرة (صور)
السيطرة على حريق مخزن لزيوت السيارات في التوفيقية بالبحيرة (صور)
السيطرة على حريق مخزن لزيوت السيارات في التوفيقية بالبحيرة (صور)
السيطرة على حريق مخزن لزيوت السيارات في التوفيقية بالبحيرة (صور)
السيطرة على حريق مخزن لزيوت السيارات في التوفيقية بالبحيرة (صور)
السيطرة على حريق مخزن لزيوت السيارات في التوفيقية بالبحيرة (صور)
السيطرة على حريق مخزن لزيوت السيارات في التوفيقية بالبحيرة (صور)
السيطرة على حريق مخزن لزيوت السيارات في التوفيقية بالبحيرة (صور)
السيطرة على حريق مخزن لزيوت السيارات في التوفيقية بالبحيرة (صور)
السيطرة على حريق مخزن لزيوت السيارات في التوفيقية بالبحيرة (صور)
السيطرة على حريق مخزن لزيوت السيارات في التوفيقية بالبحيرة (صور)

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