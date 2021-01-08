"شباب الصحفيين" إلى كمال أبوعيطة: "ذكرتنا بفيلم شيء من الخوف.. والنبي أنا عتريس"

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر

وجهت جبهة شباب الصحفيين رسالة نارية إلى كمال أبوعيطة قائلة: "أخيرًا يا كمال رموا لك حاجة تعمل بيها منظر وتقول أنا أمين عام حزب الكرامة.. والله فكرتني بفيلم "شيئ من الخوف".. والنبي أنا عتريس.. عيب يا كمال احترم سنك وما تفضلش طول عمرك تابع لناس صغيرة يشتغلوك وينظروا عليك.. والله صعبان عليا".

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: "بعد العمر والسن ده يضحك عليك الفاشل حمدين صباحي ويلبسك السلطانية بعد ما كنت عامل فيها الزعيم كمال أبو عيطة.. مش مكسوف من نفسك أنك جبت الفضيحة لأسرة أبو عيطة".

وأضاف "طوالة": "يا أخي كنت اتعلم من محمد سامي، أهو استقال قبل ما حمدين صباحي يعزله ويضيّع تاريخه الحزبي".

وتابع رئيس الجبهة: "الفاشلين أصبحوا اثنين حمدين وأبو عيطة، والله الناس بتضحك على شكلك وما وصلت إليه، وسلم لي على "الكرامة" اللي بقت في الحضيض".

أخبار تهمك

باتشيكو يطالب إدارة الزمالك بضم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيمانى يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. مصطفى محمد يتراجع في صراعه مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عرض إسباني يهدد بقاء مصطفى محمد فى الزمالك

منذ 41 دقيقة

تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد من الدوري السعودي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستقر على رقم "بواليا" في الموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة ظهور تماف إيرينى فى قداس عيد الميلاد الذى ترأسه البابا تواضروس

منذ ساعتين و 32 دقيقة

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لسيراميكا

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 9 ساعات

فرجاني ساسي يقترب من الرحيل عن الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:18 م

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

09:44 م

حقيقة ظهور تماف إيرينى فى قداس عيد الميلاد الذى ترأسه البابا تواضروس

12:03 ص

موسيمانى يوافق على رحيل نجم الأهلي

12:31 ص

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى