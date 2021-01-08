عرض إسباني يهدد بقاء مصطفى محمد فى الزمالك

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:55 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعي نادي الزمالك لبقاء مصطفى محمد مهاجم الفريق خلال الموسم الجاري ولكن تنهال العروض الاحترافية على اللاعب.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين أن نادي ألميريا الإٍسباني الإسباني رصد مبلغ 6.5 مليون يورو من أجل التعاقد مع مصطفى محمد، مهاجم الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
 
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن عرض النادي الاسباني يتضمن مبلغ مليون ونصف المليون يورو لاستعارة اللاعب حتي نهاية الموسم الجاري.

وتابع: "يتم ذلك مع وضع بند بأحقية الشراء في نهاية الموسم مقابل 5 ملايين يورو".

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