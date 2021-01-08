تأجيل المهرجان القومي الـ23 للسينما

أكد الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق، أنه تماشيا مع سياسة الدولة في مواجه فيروس كورونا الوبائي، سيتم تأجيل موعد انعقاد المهرجان القومي الـ23 للسينما مع استمرار تلقي المشاركات وفقا للمستجدات التي تعلنها رئاسة مجلس الوزراء.





وأضاف أن الدورة القادمة ستضم الأفلام التي تقدمت سابقا والمنتجة خلال عامي 2018 و 2019.





يذكر أن فروع المسابقة أولا: مسابقة الأفلام الروائية الطويلة للأفلام التي تم عرضها داخل جمهورية مصر العربية أو على إحدى المنصات عام 2020، وتمنح الجوائز في فروع: الإنتاج، الإخراج، المونتاج، الإخراج (عمل أول و ثان)، التصميم الفني، السيناريو، الموسيقي، جائزة لجنة تحكيم خاصة، التصوير، التمثيل، الصوت، الملابس.