موعد مباراة تشيلسي المقبلة فى البريميرليج

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:37 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يواجه نادي تشيلسي نظيره نادي موركامب فى الدور التمهيدي الثالث من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي يوم الاحد المقبل.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم الاحد المقبل فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة بين الفريقين على ملعب ستنافورد بريدج الدولي بالعاصمة الانجليزية لندن.

وتذاع المباراة بين الفريقين يوم الاحد على قناة بي ان سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

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