نجم الزمالك السابق يكشف عن مفاجأة حول تدريبه منتخب مصر

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:35 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


كشف محمد صديق، لاعب فريقي الأهلي والزمالك ونجم الكرة المصرية سابقًا، لأول مرة أن ضياء السيد، مدرب المنتخب السابق، كان مرشحًا لتولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي قبل تولي شوقي غريب وجهازه المعاون.

أكد محمد صديق في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كابتن ضياء السيد طلبني للإنضمام إلى جهازه المعاون في ذلك الوقت وبالفعل قمت بتقديم أوراقي إلى اتحاد الكرة للكابتن محمود سعد".

وتابع: "في اللحظات الأخيرة تم الإعلان عن شوقي غريب وجهازه وقمنا بدعمهم في ذلك الوقت وهم حققوا نتائج كبيرة".

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