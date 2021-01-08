اليوم.. عرض مسرحية "الخاتم" على "MBC"

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:19 ص
بوابة الفجر

 

تعرض قناة "MBC مصر"، في الثامنة مساءً، أحدث عروض "مسرح مصر"، وهي المسرحية الكوميدية "الخاتم".

وتدور أحداث مسرحية "الخاتم"، حول محاولة شاب بمساعدة صديقه سرقة خاتم من متجر للمجوهرات لإعادته لوالدته التي قامت ببيعه بسبب أزمة مالية.

وتجرى الأحداث بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

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