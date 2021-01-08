نجم الزمالك السابق: هدف شيكابالا في نهائي أفريقيا أفضل من هدف أفشة









قال محمد صديق، لاعب فريقي الأهلي والزمالك ونجم الكرة المصرية سابقًا، إن هدف شيكابالا، لاعب نادي الزمالك، هدف التعادل لفريقه أمام الأهلي في نهائي أفريقيا من أفضل الأهداف في تاريخ الكرة المصرية.





أكد محمد صديق في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "هدف شيكابالا أفضل من هدف أفشة المشهور بالقاضية ممكن".





وتابع: "هدف شيكابالا ملعوب وعملها كتير وبيدرب عليها ولكن هدف أفشة فيها توفيق كبير".



