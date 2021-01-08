استياء فى القبارى بسبب إعادة مباراة المعمورة والصلح ينهى الأزمة فى العامرية

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:54 ص
بوابة الفجر
إسلام عوده

أعرب مصدر مسئول فى مركز شباب القبارى عن استيائه من قرار لجنة المسابقات بمنطقة الإسكندرية بإعادة مباراة فريقه مع مركز شباب المعمورة فى الجولة السادسة من المجوعة الحادية عشر بالقسم الثالث وتغريم المعمورة 1500 جنيه  . 

وكان الحكم ألغى المباراة بسبب عدم وجود سيارة إسعاف .
 
وكشف المصدر أن لائحة المسابقة تنص على أنه فى حال عدم قيام الفريق صاحب الأرض بتوفير سيارة إسعاف تحتسب النتيجة ٠/٣ لصالح الفريق الضيف . 

وتساءل المصدر إذا كانت اللائحة تنص على إعادة المباراة فلماذا تم تغريم المعمورة 1500جنية قيمة انتقال فريق القبارى ؟ . 

ومن ناحية أخرى نجحت محاولات الصلح  داخل نادى نهضة العامرية فى إنهاء الخلافات بين عبد الناصر خطاب رئيس النادى ومحمود تركى المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى . 

وكان  المدير الفنى لفريق الكرة  تقدم باعتذار لإدارة النادى بسبب عدم صرف مستحقات اللاعبين الجهاز الفنى لمدة شهرين .
 
ونجح عدد من محبى النادى فى عقد جلسة بين رئيس النادى والمدير الفنى تمت خلالها تراجع المدير الفنى عن استقالته والإتفاق على صرف مستحقات اللاعبين. 

ويحتل نهضة العامرية المركز الثاني فى المجموعة الحادية عشر برصيد ١٣ نقطة .

أخبار تهمك

تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ ساعتين و 39 دقيقة

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصطفى محمد يتراجع في صراعه مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

فرجاني ساسي يقترب من الرحيل عن الزمالك

منذ 42 دقيقة

الأهلي يستقر على رقم "بواليا" في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

حقيقة ظهور تماف إيرينى فى قداس عيد الميلاد الذى ترأسه البابا تواضروس

منذ ساعة

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد من الدوري السعودي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيمانى يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ 37 دقيقة

باتشيكو يطالب إدارة الزمالك بضم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لسيراميكا

منذ حوالي 7 ساعات

مرشح جديد لخلافة كومان في برشلونة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:03 ص

حقيقة ظهور تماف إيرينى فى قداس عيد الميلاد الذى ترأسه البابا تواضروس

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

09:44 م

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

04:18 م

تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو

10:29 م

الأهلي يستقر على رقم "بواليا" في الموسم الجديد

11:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى