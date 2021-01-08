نجم نابولي على رادار يوفنتوس

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:48 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
أبدى مسئولو نادي يوفنتوس الإيطالي، رغبتهم في التعاقد مع البولندي أركاديوش ميليك، مهاجم نابولي، في انتقالات يناير الجاري.

يوفنتوس يفتش عن رأس حربة بديل للإسباني ألفارو موراتا، من أجل دعم خط هجومه، بعد رحيل الثنائي جونزالو هيجواين وماريو ماندزوكيتش.

وينتهي عقد ميليك الذي خرج من حسابات نابولي، خلال الموسم الحالي، بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت تقارير صحفية أن إدارة يوفنتوس تلقى صعوبة في التفاوض مع نابولي، في ظل الحساسية التي تجمع كلا الناديين.

وأكدت التقارير ذاتها، أن يوفنتوس لن يتمكن من تلبية مطالب نابولي بالحصول على 15 مليون يورو نظير بيع ميليك، خصوصا أن عقده ينتهي في يونيو المقبل.

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