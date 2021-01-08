نجم نابولي على رادار يوفنتوس

أبدى مسئولو نادي يوفنتوس الإيطالي، رغبتهم في التعاقد مع البولندي أركاديوش ميليك، مهاجم نابولي، في انتقالات يناير الجاري.





يوفنتوس يفتش عن رأس حربة بديل للإسباني ألفارو موراتا، من أجل دعم خط هجومه، بعد رحيل الثنائي جونزالو هيجواين وماريو ماندزوكيتش.





وينتهي عقد ميليك الذي خرج من حسابات نابولي، خلال الموسم الحالي، بنهاية الموسم الجاري.





وأوضحت تقارير صحفية أن إدارة يوفنتوس تلقى صعوبة في التفاوض مع نابولي، في ظل الحساسية التي تجمع كلا الناديين.



