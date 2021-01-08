هل محمد صلاح سيحضر افتتاح بطولة العالم لكرة اليد؟.. وزير الشباب والرياضة يٌجيب

Advertisements

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنهم يوجهون دعوة للاعب العالمي محمد صلاح لحضور افتتاح بطولة العالم لكرة اليد، ولكن ظروفه الاحترافية لا يمكن التحكم فيها.



وأضاف "صبحي"، خلال حواره ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، "إحنا بندعيه وبنفتخر به.. ويشرفنا أن محمد صلاح يكون موجود في افتتاح البطولة"، لافتا إلى أنهم يقدرون ظروف محمد صلاح الاحترافية إلى جانب الوضع الذي يشهده العالم بسبب جائحة كورونا.

