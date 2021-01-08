مليون مشاهدة لأغنية حمزة نمرة الجديدة "مش مهم"





تصدر النجم حمزة نمرة، مواقع السوشيال ميديا فور طرحه "مش مهم" حيث بدء الجمهور في نشر فيديوهات الأغاني مشيدين بها.



أغنية "يابا" باللهجة الأردنية وهي من كلمات وألحان افو دمرجيان، ومن توزيع حمزة نمرة، أما أغنية "مش مهم" من كلمات محمد السيد، وألحان أحمد رجب الجابري وحمزة نمرة، وتوزيع أحمد نصر الدواوي.