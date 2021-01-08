مليون مشاهدة لأغنية حمزة نمرة الجديدة "مش مهم"

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:44 ص

تصدر النجم حمزة نمرة، مواقع السوشيال ميديا فور طرحه "مش مهم" حيث بدء الجمهور في نشر فيديوهات الأغاني مشيدين بها.

أغنية "يابا" باللهجة الأردنية وهي من كلمات وألحان افو دمرجيان، ومن توزيع حمزة نمرة، أما أغنية "مش مهم" من كلمات محمد السيد، وألحان أحمد رجب الجابري وحمزة نمرة، وتوزيع أحمد نصر الدواوي.

جدير بالذكر أن ألبوم حمزة نمرة الجديد يضم 12 أغنية مختلفة، من بينها "استعيذوا" و"فاضي شوية"، وأغنية تراثية يتغنى فيها لأول مرة بلهجة غير مصرية، ويسعى لإطلاق أغنياته بشكل ثنائيات كل أسبوع..

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