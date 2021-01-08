إيناس الدغيدي تكشف تطورات وضعها الضحي بعد إصابتها بفيروس "كورونا"
الجمعة 08/يناير/2021 - 12:23 ص
كشفت المخرجة إيناس الدغيدى، تفاصيل حالتها الصحية مشيرة إلى أن أعراض المرض اختفت منذ أسبوع وحالتها تتحسن تدريجيًا.
وأشارت في تصريحات صحفية، أنها تنتظر إجراء مسحة للتأكد من شفائها تمامًا، كما لفتت الانتباه إلى أنها لا تزال في العزل المنزلي وتداوم على البروتوكول العلاجي لكورونا.
وكانت المخرجة إيناس الدغيدي قد أعلنت مؤخرًا عن إصابتها بفيروس كورونا، مُشيرة إلى أنها لم تعرف مصدر العدوى، فهي لم تتواجد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42 سوى يوم واحد فقط، وهو يوم عرض فيلم" حظر تجول "لإلهام شاهين، وكان معها يسرا ووائل الإبراشي.