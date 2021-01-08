إيناس الدغيدي تكشف تطورات وضعها الضحي بعد إصابتها بفيروس "كورونا"

كشفت المخرجة إيناس الدغيدى، تفاصيل حالتها الصحية مشيرة إلى أن أعراض المرض اختفت منذ أسبوع وحالتها تتحسن تدريجيًا.

وأشارت في تصريحات صحفية، أنها تنتظر إجراء مسحة للتأكد من شفائها تمامًا، كما لفتت الانتباه إلى

أنها لا تزال في العزل المنزلي وتداوم على البروتوكول العلاجي لكورونا.