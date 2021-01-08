محافظ الجيزة يجرى جولة مسائية لمتابعة الحالة العامة للشوارع وأعمال تطوير شارع النيل

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:29 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة مسائية منذ قليل للوقوف علي الحالة العامة للشوارع يرافقة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة .

كما تفقد المحافظ الاعمال الجاري تنفيذها، بشارع النيل نطاق أحياء العجوزة والدقي، لمتابعة نسب تنفيذا الأعمال في ضوء ما تقوم به المحافظة من تنفيذ مخطط تطوير شامل للشارع بطول 3 كم بهدف تحسين الرؤيه البصرية للمحور المروري لظهوره بالشكل الحضاري اللائق وازاله العوائق التي تحجب رؤية النيل.

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