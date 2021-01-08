محافظ الجيزة يجرى جولة مسائية لمتابعة الحالة العامة للشوارع وأعمال تطوير شارع النيل
الجمعة 08/يناير/2021 - 12:29 ص
إسماعيل منطاوي
أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة مسائية منذ قليل للوقوف علي الحالة العامة للشوارع يرافقة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة .
كما تفقد المحافظ الاعمال الجاري تنفيذها، بشارع النيل نطاق أحياء العجوزة والدقي، لمتابعة نسب تنفيذا الأعمال في ضوء ما تقوم به المحافظة من تنفيذ مخطط تطوير شامل للشارع بطول 3 كم بهدف تحسين الرؤيه البصرية للمحور المروري لظهوره بالشكل الحضاري اللائق وازاله العوائق التي تحجب رؤية النيل.
كما تفقد المحافظ الاعمال الجاري تنفيذها، بشارع النيل نطاق أحياء العجوزة والدقي، لمتابعة نسب تنفيذا الأعمال في ضوء ما تقوم به المحافظة من تنفيذ مخطط تطوير شامل للشارع بطول 3 كم بهدف تحسين الرؤيه البصرية للمحور المروري لظهوره بالشكل الحضاري اللائق وازاله العوائق التي تحجب رؤية النيل.