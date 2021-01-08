فرجاني ساسي يقترب من الرحيل عن الزمالك





يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الدولى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الكرة بنادي الزمالك، أصبح قريبًا من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الموسم الجديد في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن ذلك يأتي في ظل فشل مسؤولو نادي الزمالك في تجهيز مقدم عقد اللاعب الجديد بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن ساسي طلب مليون يورو مقدم تعاقد عند التجديد، وذلك علي الرغم من الاتفاق علي كافة تفاصيل العقد مع اللاعب من حيث القيمة المالية أو المدة.